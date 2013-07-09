У Києві з початку року поновлено права понад 18 тис дітей

У Києві за втручання прокуратури з початку цього року поновлено права понад 18 тис. дітей та відшкодовано на їхню користь 6 млн грн.

Про це повідомив прокурор Києва Микола Бескишкий на засіданні колегії за підсумками роботи органів прокуратури у І півріччі 2013 року, поінформували УНІАН у прес-службі столичної прокуратури.

«За результатами проведених перевірок додержання вимог законодавства у сфері охорони життя і здоров’я дітей у поточному році прокуратурою поновлено права понад 18 тисяч дітей, на їхню користь відшкодовано 6 млн гривень», – зазначив Бескишкий.

Він також наголосив, що цього року за втручання прокуратури до комунальної власності повернуто понад 9 тис. м² приміщень закладів освіти та оздоровлення, котрі були незаконно відчужені.

Крім того, як відзначив Бескишкий, упродовж першого півріччя 2013 року за порушення вимог законів у сфері захисту прав і свобод дітей органами столичної прокуратури розпочато 21 кримінальне провадження, з яких 10 - за фактами вчинення правопорушень посадовими особами органів влади та місцевого самоврядування.

«Наразі в провадженні судів перебувають 26 позовних заяв в інтересах дітей на загальну суму близько 66 млн грн», - сказав прокурор міста.