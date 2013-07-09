У Запоріжжі зіткнулися маршрутка і тролейбус: у лікарнях 21 людина

Унаслідок зіткнення «маршрутки» і тролейбуса, що сталося сьогодні, 8 липня, в центрі Запоріжжя , до лікарень потрапила 21 людина, 1 жінка загинула.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, ДТП сталася на греблі – частині центрального проспекту Запоріжжя.

«Встановлено, що близько 12.10 мікроавтобус «Mercedes-Benz Sprinter» із 20 пасажирами, під керуванням 41-річного водія, під час руху проїжджою частиною проспекту Леніна з боку вул. Гагаріна у бік вул. Української, зіткнувся із задньою частиною учбового тролейбуса, що стояв біля узбіччя. В результаті ДТП до 5-ї міськлікарні екстреної і швидкої медичної допомоги м. Запоріжжя було доставлено 21 людину. Одна з потерпілих в результаті ДТП померла», - повідомили в прокуратурі.

Слідчим відділом ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області подія кваліфікована і внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил експлуатації транспортного засобу, що призвело до смерті потерпілого).

Хід досудового розслідування контролює прокуратура Запорізької області.

Як повідомляв УНІАН, у Запоріжжі сьогодні, 8 липня, на центральному проспекті міста - проспекті ім. Леніна - зіткнулися маршрутка і учбовий тролейбус, який з технічних причин зупинився на правій смузі.

За даними Відділу зі зв`язків із громадськістю ГУ МВС України в Запорізькій області, машинами «швидкої допомоги» до медустанов Запоріжжя з травмами різного ступеня тяжкості з місця аварії було доставлено 19 чоловік: 18 пасажирів і водій маршруту. Сім із доставлених до медустанов мали потребу в госпіталізації. Стосовно решти постраждалих інформація уточнювалася.