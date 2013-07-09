На Донеччині недобуд ледь не вбив дітей

У Донецькій області через обвал у недобудованій будівлі постраждали троє підлітків.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, вчора, 8 липня, о 20.20 рятувальники отримали інформацію про те, що у Шахтарському районі м. Кіровське, на вул. Залізнична, 111, у недобудованій будівлі приватного житлового будинку стався обвал бетонної стяжки підлоги у підвальне приміщення. Під завалом перебували троє дітей.

Рятувальники підняли бетонну стяжку, розібрали залишки завалу, звільнили постраждалих дітей та передали їх працівникам швидкої медичної допомоги.

«Внаслідок події постраждали троє підлітків (один 13-ти та двоє 14-ти років), яких з численними травмами доправили до лікарні», - йдеться в повідомленні.