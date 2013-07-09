У Карпатах створено рятувальний пост для безпеки туристів

На горі Піп Іван у Карпатах створено окремий рятувальний пост для забезпечення безпеки туристів.

Як повідомили УНІАН у Державній службі надзвичайних ситуацій в області, 7 липня відбулося сходження на г. Піп Іван делегації, в яку входили представники управління ДСНС в Івано-Франківській області, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Варшавського університету (Республіка Польща), Івано-Франківської облради, облдержадміністрації, де відбулося урочисте підписання договору про співпрацю між Управлінням ДСНС в області та Прикарпатським національним університетом ім.В.Стефаника щодо створення окремого рятувального поста. За словами начальника управління ДСНС в Івано-Франківській області полковника служби цивільного захисту Володимира Чернецького, створення окремого рятувального поста в районі Чорногірського хребта дасть змогу забезпечити безпеку туристів на маршрутах, значно скоротити час прибуття рятувальників до місця нештатної ситуації та своєчасно надати допомогу людям, котрі її потребують.

Довідка УНІАН. Астрономічна обсерваторія на горі Піп Іван, яка в народі дістала назву «Білий слон», розпочала свою роботу в 1938 р. як обсерваторія Варшавського університету. Під час Другої світової війни і в післявоєнний період була значно пошкоджена, від неї залишились тільки руїни. На початку 2005 року Івано-Франківська обласна державна адміністрація та Івано-Франківська міська рада виділили кошти на реалізацію проекту відновлення будівлі обсерваторії, а Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника спільно з Варшавським університетом, на основі оцінки вчених-астрономів, вирішили відновити обсерваторію як дослідницько-освітній центр для студентів та вчених цього напряму, який діятиме протягом весни-літа. Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника спільно з Івано-Франківською облдержадміністрацією, Управлінням Державної служби з надзвичайних ситуацій в області, Верховинською райдержадміністрацією підготували комплексний проект відновлення діяльності обсерваторії «Білий слон», основним завданням якого є підготовка будівлі обсерваторії на горі Піп Іван до використання в якості станції для пошуково-рятувального підрозділу, дослідницької бази з моніторингу навколишнього середовища, як метеорологічної та сейсмологічної бази, а також науково-дослідних станцій з астрономії, фізики, хімії, біохімії, фармацевтики, біології, екології, геології, географії та археології.