Львівщина: після весілля гості потрапили до лікарні

На Львівщині після святкування весілля з харчовим отруєнням госпіталізовано 5 осіб.

Як повідомили УНІАН у Департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА, серед постраждалих – 8-річна дитина.

Як зазначається у повідомленні, впродовж 7-8 липня до інфекційного відділення Червоноградської центральної міської лікарні з ознаками харчового отруєння було госпіталізовано 5 осіб. Всі постраждалі були гостями на весіллі, яке відбулося 6 липня в ресторані «Акварель» у місті Жовква Львівської області.

Госпіталізовані – мешканці міста Соснівка Червоноградської міської ради (3 осіб), мешканка села Гута Волинської області та мешканець міста Брест (Республіки Білорусь). Потерпілим надається необхідний об’єм медичної допомоги. Їх стан середньої тяжкості.

Причини спалаху інфекції встановлюються. Фахівцями Головного управління Держсанепідслужби у Львівській області проводиться епідрозслідування за фактом події.