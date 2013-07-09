На Львівщині шукають дітей, які пішли на річку і зникли

У Львівській області шукають трьох підлітків, які 8 липня пішли купатися на річку Стрий і до цього часу і не повернулись.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту населення Львівської облдержадміністрації, 8 липня о 16.45 від місцевих жителів надійшло повідомлення, що на березі річки Стрий біля Явірської ГЕС знайдено одяг і мобільні телефони трьох підлітків, жителів села Розлуч Турківського району, які близько 13.00 пішли купатися у річці Стрий.

О 18.00 було розпочато пошуки зниклих силами працівників міліції, рятувальників та місцевих мешканців.

Станом на 6.00 9 липня, зниклих не знайдено, пошукові роботи будуть продовжені.