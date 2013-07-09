23-річна жінка хотіла викинутися з вікна разом з немовлям

У Червонограді Львівської області 23-річна жінка з донькою 2013 року народження зачинилася у квартирі і погрожувала покінчити життя самогубством, вистрибнувши з вікна.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської облдержадміністрації, 8 липня у місті Червонограді рятувальники надавали допомогу по відкриванню дверей квартири на другому поверсі 4-х поверхового житлового будинку, де зачинилась 23-річна мешканка міста Червонограда зі своєю донькою, та погрожувала закінчити життя самогубством.

Одночасно пожежно-рятувальним відділенням була надана драбина для працівників міліції, які через вікно дістались до помешкання та запобігли спробі суїциду.

Обставини події розслідуються, з‘ясовується, що підштовхнуло молоду жінку до спроб суїциду.