23-річна жінка хотіла викинутися з вікна разом з немовлям
13:13, 09 липня 2013Новини регіонів
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Обставини події розслідують
У Червонограді Львівської області 23-річна жінка з донькою 2013 року народження зачинилася у квартирі і погрожувала покінчити життя самогубством, вистрибнувши з вікна.
Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської облдержадміністрації, 8 липня у місті Червонограді рятувальники надавали допомогу по відкриванню дверей квартири на другому поверсі 4-х поверхового житлового будинку, де зачинилась 23-річна мешканка міста Червонограда зі своєю донькою, та погрожувала закінчити життя самогубством.
Одночасно пожежно-рятувальним відділенням була надана драбина для працівників міліції, які через вікно дістались до помешкання та запобігли спробі суїциду.
Обставини події розслідуються, з‘ясовується, що підштовхнуло молоду жінку до спроб суїциду.
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