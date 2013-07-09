Житомирщина: на місці, де діти шукали залізо, знайшли 25 мін

В селі Печанівка Романівського району Житомирщини 8 липня виявлено 25 артилерійських снарядів часів Великої Вітчизняної війни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДСНС у Житомирській області, снаряди допомогли знайти дітлахи.

Діти гралися поряд зі старим заводом, шукали металобрухт. Житель Романова вирішив прогнати їх із заводу і подивитися, що ж вони там шукали. Чоловік знайшов 5 артилерійських мін часів ВВВ. Про свою небезпечну знахідку він повідомив голову сільської ради, а той в свою чергу оперативно-рятувальний підрозділ. По приїзду, рятувальники виявили ще 20 снарядів того ж періоду.

Виїзд групи піротехнічних робіт по знищенню небезпечних предметів заплановано на 10 липня.

На місці пригоди наразі чергує міліція.