Житомирщина: на місці, де діти шукали залізо, знайшли 25 мін
15:27, 09 липня 2013Новини регіонів
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В селі Печанівка Романівського району Житомирщини 8 липня виявлено 25 артилерійських снарядів часів Великої Вітчизняної війни.
Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДСНС у Житомирській області, снаряди допомогли знайти дітлахи.
Діти гралися поряд зі старим заводом, шукали металобрухт. Житель Романова вирішив прогнати їх із заводу і подивитися, що ж вони там шукали. Чоловік знайшов 5 артилерійських мін часів ВВВ. Про свою небезпечну знахідку він повідомив голову сільської ради, а той в свою чергу оперативно-рятувальний підрозділ. По приїзду, рятувальники виявили ще 20 снарядів того ж періоду.
Виїзд групи піротехнічних робіт по знищенню небезпечних предметів заплановано на 10 липня.
На місці пригоди наразі чергує міліція.
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