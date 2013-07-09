У Тернополі створили групу із психологом для погашення агресії

При Тернопільському обласному управлінні міліції створили групу із психологом, яка виїжджає на резонансні випадки для погашення людської агресії.

Як повідомив УНІАН заступник начальника обласного управління міліції, начальник міліції громадської безпеки Василь Облещук, групу створили минулого тижня після подій у Врадіївці, де працівники райвідділу зґвалтували місцеву жительку.

«До складу групи входить психолог, слідчий та кадровий працівник. Група оперативно виїжджає на резонансні події, особливо ті, де є конфлікт між владними структурами чи працівниками міліції і громадянами, щоб запобігти агресивним проявам і безпорядкам. Бо зараз різна реакція: десь не так підійшов, щось не так сказав. А між правоохоронцями і громадянами повинно бути порозуміння, бо всі ми живемо в нашій області і нам ще тут довго жити і разом працювати», – сказав Облещук.

За його словами, група діє цілодобово, її створення є ініціативою обласного управління міліції.

Він додав, що після подій в Миколаївській області жителі області подекуди почали агресивніше реагувати на правоохоронців, хоча така реакція не носить масовий характер.

«Зараз люди почали прискіпливіше реагувати на ті події, де задіяний інспектор ДАІ, дільничний інспектор, слідчий. Навіть цілком законна вимога працівника правоохоронних органів може мати неадекватну реакцію. Але це – поодинокі випадки. В оперативному плані не стало складніше, бо доводить виїжджати, документувати, проводити слідчо-оперативні дії. Все як і було», – запевнив Облещук.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня 29-річну жительку Врадіївки знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства. Постраждалу госпіталізували до реанімації. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.121, ч.3 ст.152, ч.4 ст.187 КК України (завдання тяжких тілесних ушкоджень, зґвалтування, розбійний напад).

28 червня за підозрою у здійсненні згвалтування, розбійного нападу і заподіяння тяжких тілесних ушкоджень були затримані лейтенант міліції Дмитро Поліщук і єгер Сергій Рябиненко.

1 та 2 липня у Врадіївці відбулись масові акції громадян, які вимагали затримати капітана Врадіївського райвідділу міліції Євгена Дрижака, на якого також вказувала потерпіла жінка.

Увечері 2 липня прокуратура Миколаївської області затримала Дрижака. 3 липня Центральний районний суд Миколаєва обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 15 серпня.

За приховування обставин події затримано вже звільненого за наказом міністра начальника Врадіївського РВВС Віталія Синицького, який допомагав одному із злочинців створювати алібі.

5 липня суд ухвалив рішення заарештувати на 60 діб заступника начальника Врадіївського РВВС Михайла Кудринського, затриманого в рамках розслідування справи про "врадіївських насильників" за підозрою у приховуванні матеріалів.

Стосовно затриманого було відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень, яке супроводжувалося насильством, застосуванням зброї або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями).