Київський центр охорони здоров'я матері реорганізуватимуть

У рамках Національного проекту «Нове життя — нова якість материнства і дитинства» на реорганізацію комунального закладу «Київський обласний центр охорони здоров`я матері і дитини» з державного бюджету виділять 22 млн гривень.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві охорони здоров’я України, вже наступного року центр працюватиме як сучасний перинатальний центр.

У відомстві наголосили, що на виділені кошти буде придбано медичне та комп`ютерне обладнання, а за рахунок благодійного фонду — на суму понад чотири мільйони гривень — буде оснащено відповідною апаратурою відділення інтенсивної терапії новонароджених.

За словами головного лікаря закладу Лариси Журавльової, наприкінці 2013 року Київський центр охорони здоров`я матері і дитини буде закрито на реконструкцію. У Києві, на Баговвутівській, пацієнтів прийматиме лише поліклінічне відділення, інші структури будуть переведені в Бровари та Вишгород, але вже за рік тут запрацює перинатальний центр.