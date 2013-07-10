У річці Стрий знайшли тіло одного з 3-ох зниклих підлітків

Водолази Львівської центральної рятувальної водолазної служби сьогодні, 9 липня, о 16.10 у річці Стрий знайшли тіло одного з 3-х підлітків, які зникли напередодні під час купання.

Про це повідомили УНІАН у Державній службі України з надзвичаних ситуацій.

Як повідомляв УНІАН, у Львівській області шукають трьох підлітків, жителів села Розлуч Турківського району, які 8 липня близько 13.00 пішли купатися на річку Стрий і не повернулись. На березі річки біля Явірської ГЕС знайдено одяг і мобільні телефони підлітків. О 18.00 було розпочато пошуки зниклих силами працівників міліції, рятувальників та місцевих мешканців.