Батькам "дітей-мауглі" загрожує 5 років

Прокуратурою Личаківського району Львова встановлено факт злісного невиконання обов’язків по догляду за дітьми батьками двох неповнолітніх хлопчиків, віком 15 та 6 років.

Як повідомили УНІАН у прокуратурі міста Львова, встановлено, що діти мешкали в антисанітарних умовах, які є загрозливими для їх життя та здоров’я та не відвідували навчальних закладів. В обох дітей виявлено відставання у фізичному та психомоторному розвитку.

Як зазначається у повідомленні, батькам цих неповнолітніх дітей 5 липня оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ст.166 КК України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

Водночас, до суду скеровано клопотання про проведення комплексної психолого-психіатричної експертизи щодо підозрюваних у спеціалізованому медичному закладі.

Як повідомили УНІАН у службі у справах дітей Львівської облдержадміністрації, сім’ю буде позбавлено батьківських прав у зв’язку із асоціалізацією своїх дітей.

Як зазначається у повідомленні, 3 липня у Львові працівники відділів у справах дітей спільно з міліцією, медичними працівниками та відділом соціальної роботи виявили факт зловживання батьками своїх обов’язків. Маючи двох неповнолітніх дітей (6 і 15 років), батьки допустили до їх глибокого відставання у фізичному та психомоторному розвитку.

Комісія провела перевірку умов проживання дітей та констатувала факт загрози життю та здоров’ю дітей, які були госпіталізовані в дитячу клінічну лікарню міста Львова.

Як повідомив начальник служби у справах дітей Львівської облдержадміністрації Володимир Лис, комісією рекомендовано голові Личаківської районної адміністрації, як органу опіки та піклування, прийняти рішення про негайне відібрання дітей від батьків - батька 1970 р.н. та матері 1979 р.н.

«Головою органу опіки та піклування Личаківського району прийнято розпорядження про негайне відібрання дітей від батьків з подальшим позбавленням їх батьківських прав, а також повідомлено прокуратуру району», – розповів Володимир Лис.

Дітей поставлено на облік у відділ у справах дітей Личаківського району Львова. Готується позовна в суд про позбавлення батьків батьківських прав.