На Львівщині тривають пошуки двох підлітків

У Львівській області тривають пошуки двох підлітків, які зникли під час купання в річці Стрий.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних сиутацій, 8 липня біля села Явора Турківського району четверо підлітків (1998 - 2000 р.н., жителі села Розлуч) відпочивали та купалися у річці. Пізніше один підліток повернувся додому, а інші зникли. Під час пошуку на березі річки було виявлено їхні речі та мобільні телефони.

О 16.10 9 липня водолази Львівської центральної рятувальної служби тіло одного підлітка знайшли та підняли з води.

Станом на 7.00 середи, 10 липня, пошуки ще двох підлітків тривають. До пошуків залучено пошуково-рятувальні підрозділи Головного управління ДСНС у Львівській області, працівників міліції, місцевих жителів та водолазну групу.