У Криму в канал з'їхав автомобіль, загинули 2 людини
11:22, 10 липня 2013Новини регіонів
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Водій не впорався з керуванням
У Красноперекопському районі Криму в Північно-Кримський канал 9 липня з`їхав автомобіль, загинули дві людини.
Як повідомила УНІАН прес-служба Кримського управління ДСНС, «за попередньою версією, під час руху автомобіля ВАЗ 2106 у нього було пошкоджено заднє праве колесо, водій не впорався з керуванням і з`їхав у канал".
Як говориться в прес-релізі: "Машина була на глибині близько 3 метрів, в салоні автомобіля виявлено 2-х осіб. Загиблими виявилися жителі кримського села Братське». Рятувальники витягнули легковик на берег.
Співробітники прокуратури і міліції проводять слідство.
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