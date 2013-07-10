У Криму в канал з'їхав автомобіль, загинули 2 людини

У Красноперекопському районі Криму в Північно-Кримський канал 9 липня з`їхав автомобіль, загинули дві людини.

Як повідомила УНІАН прес-служба Кримського управління ДСНС, «за попередньою версією, під час руху автомобіля ВАЗ 2106 у нього було пошкоджено заднє праве колесо, водій не впорався з керуванням і з`їхав у канал".

Як говориться в прес-релізі: "Машина була на глибині близько 3 метрів, в салоні автомобіля виявлено 2-х осіб. Загиблими виявилися жителі кримського села Братське». Рятувальники витягнули легковик на берег.

Співробітники прокуратури і міліції проводять слідство.