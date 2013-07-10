Житомирщина: в ставку втопилася 11-річна дівчинка

У Житомирській області у ставку втопилася 11-річна дівчинка.

Як повідомила УНІАН керівник прес-служби Управління ДСНС у Житомирській області Ірина Романюк, повідомлення про ймовірне утоплення у водоймищі 11-річної дівчинки – мешканки села Малі Коровиці Чуднівського району Житомирщини - надійшло рятувальникам Чуднова 7 липня.

Рятувальники встановили, що того дня дівчина із двома хлопчиками без дозволу пішла купатися на місцевий став. Запливши на глибину, вона почала тонути і кликати на допомогу. Хлопці кинулися рятувати дитину, проте вона почала їх "тягнути" під воду. Злякавшись, хлопчаки побігли у село кликати на допомогу дорослих. Коли прибігли дорослі, дівчинки вже не було видно на поверхні.

Знайти тіло дитини вдалося лише наступного дня водолазам з Житомира.

Офіційну причину смерті дівчинки з’ясували після проведення судово-медичної експертизи.

Згідно з повідомленням прес-служби, загалом на Житомирщині з початку року на водних об’єктах загинуло 12 чоловік, із них шестеро - діти.