У Львівській області кількість випадків ВІЛ зросла на 50%

У Львівській області за 5 місяців 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року кількість зареєстрованих випадків захворювання на ВІЛ-інфекцію зросла на 50,1% - до 213 випадків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, на відміну від 2012 року – в поточному році спостерігається зростання кількості зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції: за 5 місяців 2013 року в області зареєстровано 213 випадків захворювання на ВІЛ-інфекцію/СНІД проти 140 випадків ВІЛ-інфекції за 5 місяців 2012 року.

За інформацією ОДА, зросла також частка хворих, виявлених в стадії СНІДу (значна частина людей звертаються для первинного обстеження на антитіла до ВІЛ до закладів охорони здоров’я при наявності клінічних показів): з 45% у 2012 році до 48,8% в поточному році.

Аналіз епідемічної ситуації засвідчує, що в області інфекція особливо поширюється серед споживачів ін’єкційних наркотиків (СІН). Ця група залишається провідною силою епідемії, оскільки споживачі ін’єкційних наркотиків у 60-80% є статевими партнерами осіб, які були інфіковані ВІЛ, і не вживають наркотиків, зазначається в повідомленні.

Під диспансерним наглядом у закладах охорони здоров’я Львівської області станом на 1 червня 2013 року перебуває 2386 осіб, в тому числі в стадії СНІДу – 669 осіб.

За увесь час епідемії (1989 – 2013 рр.) від захворювань, обумовлених СНІДом, у Львівській області померла 451 особа.