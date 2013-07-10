Запоріжжя: бензовоз зіштовхнувся з авто, загинуло 4 осіб

Сьогодні о 10:06 на автошляху Орєхово–Запоріжжя зіштовхнулися бензовоз та легковий автомобіль «Volkswagen Transfer».

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, у результаті ДТП 4 особи загинули, 2 постраждали.

На автополотно розлилося 5 т бензину.

На місце виклику прибули працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій. За допомогою спеціальних інструментів постраждалих та загиблих було вивільнено із салонів обох автомобілів.

Були проведені роботи з розмивання бензину.