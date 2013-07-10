Запоріжжя: бензовоз зіштовхнувся з авто, загинуло 4 осіб
12:29, 10 липня 2013Новини регіонів
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Двох осіб травмовано
Сьогодні о 10:06 на автошляху Орєхово–Запоріжжя зіштовхнулися бензовоз та легковий автомобіль «Volkswagen Transfer».
Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, у результаті ДТП 4 особи загинули, 2 постраждали.
На автополотно розлилося 5 т бензину.
На місце виклику прибули працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій. За допомогою спеціальних інструментів постраждалих та загиблих було вивільнено із салонів обох автомобілів.
Були проведені роботи з розмивання бензину.
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