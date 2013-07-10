На Харківщині виявили та знешкодили дві авіабомби часів Великої Вітчизняної війни.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС України в Харківській області, авіабомби ФАБ-50 були знайдені 9 липня в різних місцях.

Одну з них знайшов місцевий житель, який косив траву неподалік селища Солоницівка Дергачівського району на відстані 100 м від залізничної колії «Харків-Золочів». Вибухонебезпечний предмет майже повністю знаходився на поверхні землі.

Іншу подібну бомбу знайшов мешканець села Першотравневе Печенізького району, який йшов крізь хвойну лісосмугу та побачив її хвостовик.

Піротехніки знешкодили обидва боєприпаси на спеціальних підривних майданчиках шляхом підриву. Постраждалих немає.