Два райони Львова та місто Городок залишилися без води

Внаслідок аварії на магістральному водогоні два райони Львова, жителі міста Городка та двох сіл залишилися без водопостачання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, аварія сталася увечері 9 липня на магістральному водогоні «Городок-Львів» поблизу села Бартатова внаслідок чого сьогодні припинено водопостачання з 10.00 до 22.00 Залізничного району та житлового мікрорайону Левандівка у місті Львові, а також у міста Городок, сіл Лапаївка та Зимна Вода.

«Магістральний водогін «Городок-Львів» поблизу села Бартатова побудований ще у 1956 році і зараз перебуває у аварійному стані. Щороку тут трапляється кілька серйозних аварій. Повної заміни потребує 7 км ділянки водогону діаметром 920 мм. Проектно-кошторисна документація на заміну водогону була розроблена ще у 2004 році, і вже тоді це коштувало понад 16 млн грн. Звісно, зараз кошторис вимагає коректування. Однак самотужки «Львівводоканал» не зможе профінансувати такі роботи. Сподіваємося на допомогу держави, оскільки технічний стан водогону щороку погіршується, а кількість аварій невпинно зростає», – зазначив головний інженер ЛМКП «Львівводоканал» Ігор Сеньків.