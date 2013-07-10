Договір про реконструкцію Болградської ЦРЛ визнано незаконним

В Одеській області суд визнав незаконним договір на 34 млн. грн про реконструкцію районної лікарні харківським підприємством.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.

Згідно з даними прес-служби, цього тижня господарський суд Одеської області задовольнив позов прокурора Болградського району на користь держави до приватного харківського підприємства, що працює у сфері будівництва, і комунального підприємства «Болградська центральна районна лікарня».

«Рішення комітету з конкурсних торгів і договір, укладений між зазначеними підприємствами на суму понад 34 млн. грн, визнані недійсними. В результаті правозахисної діяльності прокуратури не допущено незаконне використання бюджетних коштів, виділених на ремонтні роботи з реконструкції незавершеного корпусу будівлі Болградської центральної районної лікарні», - повідомили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, у травні Господарський суд Одеської області почав розгляд позовної заяви прокурора Болградського району на користь держави в особі департаменту капітального будівництва обласної державної адміністрації до приватного харківського підприємства і комунального підприємства «Болградська центральна районна лікарня».

Позовні вимоги полягають у визнанні недійсним рішення комітету з конкурсних торгів від 28 серпня 2012 року і договору від 18 вересня 2012 року, укладеного між зазначеними підприємствами на суму понад 34 млн. грн.

Підстава для подачі позову - порушення, виявлені під проведеної прокуратурою Болградського району перевірки дотримання бюджетного законодавства.