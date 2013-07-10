На Харківщині з початку року всиновили 68 сиріт

На Харківщині в першому півріччі 2013 року всиновили 68 дітей-сиріт.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на начальника Служби у справах дітей ОДА Тетяну Печерських.

«В області достатньо велику кількість років зберігається тенденція щодо українського усиновлення. За підсумками першого півріччя на території області усиновлено 68 дітей, із них лише 10 – громадянами інших держав», – сказала вона.

Печерських зазначила, що в 2013 році на Харківщині загальна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зменшилася на 61 особу й на цей час на обліку Служби у справах дітей перебуває 4695 сиріт.

За її словами, в області також зменшується і загальна кількість дітей - соціальних сиріт, які стали такими в наслідок позбавлення батьків батьківських прав. На сьогодні 3030 дітей або 64,5% перебувають під опікою та піклуванням родичів дитини. 1014 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (близько 21%) виховуються у 317 прийомних сім’ях і 73 дитячих будинках сімейного типу.

Печерських наголосила, що в 2013 році в Харківській області до інтернату була направлена лише одна дитина.