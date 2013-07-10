У Львівській області змія укусила 58-річну жінку

У Львівській області змія укусила 58-річну жительку села Довжки Сколівського району.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ ДСНС у Львівській області, 9 липня жінку було госпіталізовано до реанімаційного відділення Сколівської ЦРЛ з діагнозом – укус змії в кість руки. Стан потерпілої середньої тяжкості.

Як зазначається у повідомленні, упродовж липня у Львівській області від укусів змій вже постраждало 9 осіб.