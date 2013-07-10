У Києві через спеку скасували продуктові ярмарки

Проведення сільськогосподарських ярмарків у Києві через спеку тимчасово припинено.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за прогнозом Укргідрометцентру, в липні денна температура повітря на території Києва становитиме в середньому понад 30°.

Враховуючи рекомендації Головного управління ветеринарної медицини в місті Києві та Держсанепідслужби України в м. Києві щодо транспортування, реалізації сільськогосподарської продукції тваринного і рослинного походження, з метою недопущення спалахів гострих кишкових інфекцій, харчових отруєнь серед споживачів, прийнято рішення про тимчасове припинення проведення продовольчих ярмарків у будні та вихідні дні протягом липня.

При зниженні температури навколишнього середовища проведення ярмаркових заходів буде відновлено.