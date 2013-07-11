У Києві посилили опіку над молодими мамами і дітьми

Останнім часом міські служби соціального захисту значно посилили опіку над дітьми з неблагополучних сімей, дітьми-інвалідами, молодими жінками, які опинилися у складних сімейних обставинах. Це стало можливим завдяки значному розширенню штату соціальних працівників, які безпосередньо займаються роботою з такими людьми, повідомив журналістам заступник голови Київської міськдержадміністрації Віктор Корж.

За його словами, ще кілька років тому однією з головних проблем у сфері соціального захисту громадян була кадрова: у соцслужбах просто не вистачало працівників для того, щоб на належному рівні надавати допомогу соціально незахищеним.

«Буквально минулого-позаминулого року ця проблема була вирішена. У рамках роботи з реалізації соціальних ініціатив Президента Віктора Януковича, зокрема ініціативи «Діти – майбутнє України», ми змогли розширити штат соціальних працівників. У Києві штат лише районних центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді збільшився в цілому більше ніж на двісті осіб. Крім того, з`явилися нові соціальні проекти, які місто реалізує спільно з благодійними фондами. Наприклад, два центри соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з інвалідністю, нещодавно відкрита соціальна квартира для жінок, які опинилися в складних життєвих обставинах», – розповів Віктор Корж.

За його словами, реалізація ініціатив глави держави дозволила досягти кількісних і якісних показників у роботі соцслужб. «За результатами першого кварталу нинішнього року ми в десять разів збільшили охоплення підтримкою сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Місто надає допомогу майже восьми тисячам таких сімей», – розповів Віктор Корж.

За його словами, на досягнутому столична влада зупинятися не збирається. «Сьогодні очільник міста Олександр Павлович Попов вимагає розширення центрів соціального захисту. На цей час місто працює над проектом створення в Києві Центру матері і дитини. У такому центрі жінки, які через складні життєві обставини мали намір відмовитися від дитини, отримують тимчасове житло, соціальний супровід. І в результаті це сприяє збереженню сімей та вихованню дітей рідними мамами», – зазначив Віктор Корж.