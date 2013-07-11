До 28 зросла кількість студентів КНУ, які отруїлися
09:07, 11 липня 2013Новини регіонів
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Проходили практику на Черкащині
10 липня до інфекційного відділення Канівської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом - гострий гастроентероколіт - госпіталізовано 28 студентів Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.
Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, всі потерпілі проходять виробничу практику в Канівському природоохоронному заповіднику та харчуються у відомчій їдальні.
Станом на 7 годину ранку 11 липня госпіталізовані знаходяться в стані середньої важкості. Фахівцями районної СЕС в осередку захворювання проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Причина захворювання встановлюється.
Подія перебуває на контролі Управління ДСНС України в Черкаській області.
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