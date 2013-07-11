До 28 зросла кількість студентів КНУ, які отруїлися

10 липня до інфекційного відділення Канівської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом - гострий гастроентероколіт - госпіталізовано 28 студентів Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, всі потерпілі проходять виробничу практику в Канівському природоохоронному заповіднику та харчуються у відомчій їдальні.

Станом на 7 годину ранку 11 липня госпіталізовані знаходяться в стані середньої важкості. Фахівцями районної СЕС в осередку захворювання проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Причина захворювання встановлюється.

Подія перебуває на контролі Управління ДСНС України в Черкаській області.