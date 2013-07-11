На Житомирщині повісився 8-річний хлопчик

На Житомирщині повісився восьмирічний хлопчик.

Як повідомила УНІАН співробітник Відділу громадських зв’язків УМВС України в Житомирській області Ольга Номерчук, трагедія сталася у селі Нові Білокоровичі Олевського району.

«Увечері, 9 липня, в Олевський райвідділ міліції надійшло повідомлення про те, що у селі Нові Білокоровичі місцевий житель, 2005 року народження, покінчив життя самогубством через повішення. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, яка почала перевірку і з`ясування всіх обставин того, що сталося. Відомо, що хлопчик раніше вже здійснював спроби самогубства», - сказала Номерчук.

Слідів насильства над дитиною першочергові перевірки не виявили.

Наразі за цим фактом правоохоронцями проводиться перевірка, з’ясовуються обставини трагедії.