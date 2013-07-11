У Севастополі у морі врятували чоловіка

У Севастополі сьогодні врятували чоловіка, який вирішив на спір перепливти Камишову бухту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДСНС у Севастополі, о 7.30 11 липня по телефону «101» місцеві жителі повідомили про те, що в Гагарінському районі в Камишовій бухті людину віднесло в море. На місце вийшов катер «МНС» з рятувальниками на борту. Сім фахівців аварійно-рятувального загону спеціального призначення управління ДСНС обстежили акваторію бухти і на відстані 600 метрів від берега виявили на воді знесиленого чоловіка. Водолази підняли врятованого на борт і передали на березі родичам, які вже втратили надію на його повернення.

Як розповів начальник групи водолазно-рятувальних робіт загону спецпризначення Володимир Кудрявцев, який прибув на місце події одним із перших, рано вранці компанія з чотирьох чоловік відпочивала на березі Камишової бухти, на так званому пляжі «Куби». Один із чоловіків (місцевий житель, 1985 року народження) вирішив на спір перепливти бухту - від пляжу до території підприємства «Югторсан». Люди, яки залишилися на березі, загубили його із виду, не могли докликатися і звернулися по допомогу. На щастя, вони вчасно викликали рятувальників.

Місце події – територія Морського рибного порту, де категорично заборонено відпочинок на воді.

З початку року в Севастополі на воді загинуло 9 чоловік, врятовано – 17, із них двоє дітей.