В Одесі створено новий пункт базування «швидкої допомоги» для обслуговування пляжів.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації Одеської міської ради.

Згідно з повідомленням, на час пляжного сезону створено новий пункт базування «швидкої допомоги». Він розташований на території міської клінічної лікарні №3 біля парку Шевченка і 10 липня почав обслуговувати пляжі від Ланжерона до Аркадії.

«Влітку на одеських пляжах періодично виникають ситуації, що вимагають надання невідкладної медичної допомоги. Для того щоб лікарі «швидкої» могли якнайшвидше приїжджати на виклики, пов`язані з утопленнями, серцевими нападами, травмами та іншими екстреними ситуаціями на пляжах, створено новий пункт базування «швидкої» на Лідерсовському бульварі. В ньому цілодобово чергує бригада інтенсивної терапії, оснащена всім необхідним устаткуванням і медикаментами для надання екстреної медичної допомоги», - цитує управління в.о. головного лікаря міської станції швидкої медичної допомоги Світлану Ларченко.

Реанімаційна бригада, крім викликів із пляжів, за необхідності, виїжджатиме на виклики з довколишнього району. Машина «швидкої допомоги» оснащена дефибриллятором, кардіографом, дихальним апаратом і медикаментами для проведення реанімаційних заходів.