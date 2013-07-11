На Вінниччині у лісі виявлено 26 боєприпасів

В місті Гнівань Вінницької області у лісовому масиві поблизу місцевого хлібоприймального підприємства виявлено 26 боєприпасів та 4 вибухівника часів Другої світової війни.

Про це УНІАН повідомили в управлінні ДСНС у Вінницькій області.

За повідомленням, 10 липня о 15:00 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини смт Тиврів надійшло повідомлення про те, що в м. Гнівань у лісовому масиві поблизу місцевого хлібоприймального підприємства на вул. Промислова під час земляних робіт пошуковою громадською організацією «Союз ветеранів розвідки ВМФ» було виявлено предмети, схожі на артилерійські боєприпаси.

На місце події одразу виїхала група розмінування загону спеціального призначення, яка встановила, що дані предмети являються артилерійськими снарядами калібру 105 мм.

Піротехніки під час додаткового ретельного обстеження території виявили 26 боєприпасів та 4 вибухівника часів II світової війни. Пошукові роботи продовжуються.

Знешкодження небезпечних предметів проведено у спеціально відведеному місці.