У Херсонській області впав вертоліт

Сьогодні в Херсонській області на території Кардашинського лісництва впав вертоліт.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України в Херсонській області, о 14:05 11 липня до оперативно-координаційного центру УДСНС від чергового обласного управління обллісгоспу надійшло повідомлення про те, що близько 13:15 поблизу с. Велика Кардашинка у 6-му кварталі Кардашинського лісництва за 200 метрів від лісу під час виконання посадки в результаті сильного бокового вітру завалився на правий бік і загорівся вертоліт МІ-2, орендований Херсонським обласним управлінням лісового і мисливського господарства.

Внаслідок падіння і пожежі вертоліт зруйнований, екіпаж вертольота в кількості 3 осіб вчасно евакуювався, загиблих немає.

Пожежу ліквідовано о 13:35 співробітниками лісгоспу.