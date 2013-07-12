У Чернігівській області горить торф`яник.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.

Так, поблизу смт Замглай Ріпкинського району 11 липня сталася пожежа торфу на площі 2,2 га. За попередніми висновками, причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем невстановленої особи.

Зараз гасіння пожежі триває. Загрози населеним пунктам та лісовим масивам немає.