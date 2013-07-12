На Чернігівщині три дні шукали пенсіонерку, яка пішла в ліс

Вранці, 11 липня, в с. Галайбино Борзнянського району Чернігівської області знайдено та доставлено до дому 78-річну жительку с. Пальчики Бахмацького району, яка 8 липня пішла в ліс по ягоди та заблукала.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДСНС у Чернігівській області, до пошуків пенсіонерки залучалися 10 працівників пожежно-рятувального підрозділу, 10 міліціонерів та 19 місцевих жителів.

Також повідомляється, що вже три дні тривають пошуки 66-річної жительки с. Блистова Новгород-Сіверського району, яка пішла з дому 9 липня і також не повернулась.

Нараз до пошуків жінки залучено 5 працівників пожежно-рятувального підрозділу та четверо місцевих жителів.