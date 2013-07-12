У вчорашньому ДТП на Волині було травмовано 36 осіб

Відповідно до оновлених даних, у результаті зіткнення двох автобусів, що сталося уранці 11 липня у Волинській області, загинуло восьмеро осіб, з них – 1 дитина (громадянин Білорусі) та 1 громадянин Болгарії (водій туристичного автобусу), 6 громадян України.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, із травмами різних ступенів тяжкості було госпіталізовано 36 осіб - з них: 26 громадян Білорусі (в тому числі 17 дітей), 1 громадянин Болгарії (водій туристичного автобусу), 9 громадян України (з них 2 дитини).

Як повідомляв УНІАН, 11 липня на автодорозі М19 «Доманово - Ковель - Луцьк» між селами Воля Любитівська та Волошки Ковельського району сталося зіткнення двох пасажирських автобусів, внаслідок чого загинуло 8 осіб (серед них двоє іноземців – 13-річний білорус та водій автобуса громадянства Болгарії). Шестеро потерпілих перебувають у відділенні реанімації Ковельської ЦРЛ у дуже тякому стані. Шестеро загиблих – громадяни України - водій автобуса та 5 жінок.