На Харківщині 2-річна дитина загубилася в кукурудзяному полі

У селищі Кобзарівка Валківського району Харківської області дворічну дитину, яка загубилася в кукурудзяному полі, шукали майже п’ять годин.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю головного управління МВС України в Харківській області, повідомлення про зникнення дитини від матері надійшло до райвідділу міліції вчора, 11 липня, близько 19:00.

За словами 26-річної жінки, кілька годин тому дворічний хлопчик вийшов погуляти разом зі своїми старшими братами п’яти та семи років та загубився. Як пояснили діти, вони разом гралися у кукурудзяному полі, а коли зібралися додому, виявили зникнення їх молодшого братика. Самостійно знайти його вони не змогли, тому вирішили розповісти про все матері.

До пошуків загубленої дитини підключилися усі працівники Валківської міліції, співробітники сусідніх райвідділів, а також працівники МНС, експерти-криміналісти та кінологи. Активну допомогу у пошуках дитини правоохоронцям надавали місцеві мешканці. Усього в розшукових заходах прийняли участь майже 300 чоловік.

Пошуковому загону довелося пройти більше 50 га кукурудзяного поля. Заходи щодо встановлення місця знаходження дитини тривали майже 5 годин.

Хлопчика живим та не ушкодженим знайшли близько 24:00 в яру на відстані близько 1 км від його домоволодіння. Він стояв без одягу з хворостиною у руці. При появі дорослих дитина дуже зраділа. Міліціонери загорнули його в куртку та передали для огляду лікарям.

Від імені керівництва облуправління міліції, начальник управління карного розшуку ГУМВС України в Харківській області Сергій Торопов, який керував розшуковою операцією, подякував усім небайдужим людям за активну участь у пошуку неповнолітньої дитини.

Зараз стан здоров’я дитини задовільний, разом з матір’ю хлопчика поміщено до дитячого відділення Валківської центральної районної лікарні для повного обстеження стану здоров’я.