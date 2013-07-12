7 з 11 столичних пляжів придатні для відпочинку

7 із 11 пляжів Києва отримали паспорти відповідності та придатні для експлуатації, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посилання на дані Департаменту благоустрою та охорони природного середовища.

Наразі кияни можуть відпочивати на пляжах «Дитячий», «Золотий», «Райдуга», «Чорторий», «Венеція», «Передмістна слобідка» та «Молодіжний».

Усі 11 пляжів, що обліковуються на балансі КП «Плесо», щороку перед початком купального сезону обстежуються водолазами Спеціалізованої аварійної рятувально-водолазної служби та очищаються від сторонніх предметів. Після цього складається паспорт підводної частини акваторії пляжу, акт водолазного обстеження, карта виміру глибин дна, акт про усунення перешкод із дна акваторії пляжу, що є невід’ємними частинами паспорту кожного пляжу. В акваторії усіх 11 пляжів патрулюють рятувальники та стежать за безпекою відпочивальників на воді.

У 2012 році також 7 пляжів отримали санітарні паспорти, у 2011 – 4, у 2010 – 5, у 2009 році не було отримано жодного паспорту.