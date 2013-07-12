Затримано чоловіка, який двічі «замінував» аеропорт Бориспіль

У Кременчуці Полтавської області затримано 37-річного чоловіка, який на спір двічі «замінував» аеропорт Бориспіль.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міського управління міліції.

За даними управління, чоловіка, який 10 і 11 липня двічі телефонував до чергової частини міліції за телефоном «102» і повідомляв про замінування аеропорту Бориспіль, знайшли протягом доби. Телефоном він говорив, що живе у Власівці, але виявився жителем Кременчука.

Сам затриманий говорить, що 10 липня відпочивав у компанії друзів, вони випивали. У якийсь момент він вирішив посперечатися, що зможе зателефонувати в міліцію і повідомити про замінування аеропорту. В результаті – телефонував двічі протягом години.

Відомо, що після його дзвінків робота аеропорту «Бориспіль» не припинялася, проте пошук можливих вибухових пристроїв провели і нічого не знайшли.

Затриманий чоловік не заперечує своєї провини, розкаюється в скоєному і винить в усьому горілку. Він не одружений, працює на одному з кременчуцьких заводів.

Наразі розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 КК (свідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей або іншими тяжкими наслідками).

Чоловікові загрожує позбавлення волі на термін від 2 до 6 років.