На Львівщині легковик зіткнувся з вантажівкою, загинуло 2 осіб

У Львівській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув водій автомобіля „ВАЗ” та 16-річна пасажирка. Ще двоє осіб травмовано.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області, 11 липня неподалік села Банюнин Кам’янка-Бузького району на автодорозі «Київ-Чоп» водій автомобіля «ВАЗ», 51-річний мешканець Волинської області, виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з вантажним автомобілем «Тата». В результаті ДТП загинули двоє людей - водій легковика та його пасажир - 16-річна мешканка Волинської області.

Ще двох людей було травмовано: водія вантажівки, 51-річного жителя Пустомитівського району Львівщини та пасажира цього авто, 25-річного львів’янина. У водія медики діагностували забої та синці, а пасажира госпвталізовано із переломом ноги.

Триває розслідування. Правоохоронці встановлюють обставини та причини ДТП.