Чернігівщина: дітям не вистачило місць у таборі відпочинку

На Чернігівщині прокуратура перевіряє обставини, за яких групі дітей не вистачило місця у таборі відпочинку.

Як повідомила УНІАН прес-служба прокуратури Чернігівської області, 11 липня група дітей з Чернігова приїхала на відпочинок до табору "Сузір’я" у Коропському районі. Однак виявилося, що у таборі для дітей немає місць. Попередньо встановлено, що представники Чернігівської міської виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності фонду та керівництво табору не узгодили свої дії щодо заїзду 48 дітей на відпочинок.

Того ж дня дітей погодували і відправили додому. Частині з них організовано відпочинок в інших оздоровчих таборах області.

У прес-службі підкреслили, що прокуратура організувала перевірку за фактом неналежної організації відпочинку дітей з обласного центру Чернігівщини і за її результатами винні особи будуть притягнуті до відповідальності, оскільки прокуратура тримає на особливому контролі стан оздоровлення та відпочинку дітей в літній період.