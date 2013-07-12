Чому у Рівному "швидкі" їздили без спецсигналів

У Рівному автомобілі швидкої допомоги кілька днів їздили не вмикаючи звукову та світлову сигналізацію, оскільки чиновник не розібрався в ситуації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник обласного управління охорони здоров’я Віталія Бойко 11 липня під час прес конференції за участю заступника начальника Рівненської обласної ДАІ.

Бойко повідомив, що інцидент дійсно мав місце, "однак проблема вирішена і машини швидкої будуть використовувати спецсигнали без перешкод".

За його словами, "склалася ситуація, що головний лікар Рівненського обласного центру екстреної медичної допомоги Олег Ушкевич не до кінця розібрався у ситуації. Ми подали документи на ліцензію, тому закривати спецсигнали не було потреби. Тим паче, що я домовився із начальником ДАІ, що поки ми не виробимо дозволів, нас не штрафуватимуть".

Керівник обласного управління охорони здоров’я також повідомив, що керівника підрозділу, який відповідає за роботу станції швидкої допомоги вже знято з посади.

Як повідомляв УНІАН, 9 липня міський голова Рівного Володимир Хомко на засіданні міськвиконкому повідомив, що звернеться до Прем’єр-міністра України Миколи Азарова з проханням врегулювати питання з використанням спеціальної сигналізації для машин швидкої допомоги, що виникли у зв’язку з реорганізацією медичної галузі.

Як зазначив начальник управління охорони здоров’я Рівненського міськвиконкому Михайло Стицишин, проблема полягає в тому, що служба швидкої допомоги нині відійшла до Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Відповідно, потрібно отримати нові дозволи та ліцензії на користування спеціальними сигналами. Поки їх немає, ДАІ заборонила водіям таких автомобілів їх використовувати і може накласти штрафи. Через ситуацію, що склалася, сьогодні швидкі допомоги їздять обласним центром із «мигалками», замотаними сміттєвими мішками. І навіть в екстрених випадках водії сирени не вмикають.