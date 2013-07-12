У Харкові СЕС дозволила купатися в трьох водоймах

У Харкові Держсанепідслужба дозволила купатися в трьох водоймах із шести.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на Харківське міське управління Головного управління Держсанепідслужби у Харківській області.

За інформацією відділу комунальної гігієни, згідно з аналізом відібраних наприкінці червня проб води, купатися можна на пляжі, орендованому ТОВ «Контакт Плюс», в Журавлівському гідропарку (поблизу від ресторану «Млин»), у водоймі Безлюдівського гідропарку і на пляжах Олексіївського лугопарку. В жодній з цих трьох водойм не виявлено холерного вібріона.

Крім цього, пляжі на цих водоймах отримали санітарні паспорти, які говорять про те, що вода у водоймах біля цих пляжів відповідає нормам і там дотримано всіх правил благоустрою - очищено дно берегової зони від очерету, приведені до ладу туалети і упорядкована територія. Також на всіх трьох водоймах обладнані пункти надання медичної допомоги.

Водночас, на сьогоднішній день не рекомендовано купатися в Петренківській, Основ`янській водоймах і в Жовтневому гідропарку, оскільки вода в цих водоймах не відповідає нормам.

За інформацією управління, на території таких пляжів встановлено інформаційні таблички і покажчики «Купання заборонено».

У Держсанепідслужбі повідомили, що вода для лабораторних досліджень для визначення її якості відбирається кожні 10 днів.