У Запорізькій області перекинувся автобус з людьми

У Запорізькій області перекинувся автобус. Троє пасажирів, зокрема дитина 2005 року народження, госпіталізовані.

Як повідомили УНІАН у секторі профілактичної роботи управління ДАІ ГУ МВС України у Запорізькій області, аварія сталася сьогодні о 07.30 ранку на 93-му кілометрі дороги Енергодар - Василівка - Бердянськ.

Автобус «Вольво» рухався з Павлограду Дніпропетровської області до Бердянська, і раптово втратив управління через технічну несправність (у автобуса відпала рульова тяга). В результаті автобус, в якому перебувало 38 пасажирів, з`їхав на праве узбіччя, потім у кювет, де врізався у дерево і перекинувся на бік.

За даними правоохоронців, у результаті ДТП дві жінки і хлопчик, 2005 року народження, дістали численні переломи, з якими їх госпіталізували до центральної районної лікарні.

На місце події виїхали співробітники Державтоінспекції, які організували два автобуси для доставки пасажирів до Бердянська у супроводі ДАІ.