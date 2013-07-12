У Києві вибухнула та згоріла автокав’ярня
17:28, 12 липня 2013Новини регіонів
0
Загиблих немає
У Києві згорів автомобіль з продажу кавових напоїв.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Києві, сьогодні о 12.44 надійшла інформація про те, що біля станції метро Деміївська по просп. 40-річчя Жовтня, 30-а, горить легковий автомобіль.
О 12.49 до місця пожежі прибули пожежники, які встановили, що зайнялася надбудова в автомобілі Renault Kangoo, пристосованому для виготовлення кави та інших гарячих напоїв.
Також зазначається, що ще до приїзду пожежників в авто стався вибух 5-літрового газового балону.
Пожежу було ліквідовано о 13.01.
Імовірна причина пожежі – коротке замкнення електропроводів. Збитки з’ясовуються. Жертв та постраждалих немає.
Внаслідок пожежі пошкоджено салон автомобіля, моторний відсік, надбудова (обладнання для подрібнення та варіння кави), задні колеса авто.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter