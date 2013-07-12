У Києві вибухнула та згоріла автокав’ярня

У Києві згорів автомобіль з продажу кавових напоїв.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Києві, сьогодні о 12.44 надійшла інформація про те, що біля станції метро Деміївська по просп. 40-річчя Жовтня, 30-а, горить легковий автомобіль.

О 12.49 до місця пожежі прибули пожежники, які встановили, що зайнялася надбудова в автомобілі Renault Kangoo, пристосованому для виготовлення кави та інших гарячих напоїв.

Також зазначається, що ще до приїзду пожежників в авто стався вибух 5-літрового газового балону.

Пожежу було ліквідовано о 13.01.

Імовірна причина пожежі – коротке замкнення електропроводів. Збитки з’ясовуються. Жертв та постраждалих немає.

Внаслідок пожежі пошкоджено салон автомобіля, моторний відсік, надбудова (обладнання для подрібнення та варіння кави), задні колеса авто.