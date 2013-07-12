У Кіровограді працює фотовиставка про туберкульоз

У Кіровоградському обласному художньому музеї відкрилась фотовиставка «Шлях до милосердя», присвячена людям, хворим на туберкульоз.

Про це повідомили УНІАН у Благодійному фонді Ріната Ахметова "Розвиток Укрїни".

Автор серії портретів – фотограф Аліна Ярославська, яка є координатором програми «Зупинимо туберкульоз в Україні» фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» у Кіровоградській області за напрямком «Адвокація, комунікація, соціальна мобілізація».

Усі фото зроблено у Кіровоградській обласній туберкульозній лікарні. Переважно це портрети пацієнтів відділення хіміорезистентних, складних форм туберкульозу. Багато хто з героїв фотографій – вихідці із місць позбавлення волі. Кожен портрет супроводжує історія: крізь призму чорнобілих фотографій авторка передає те, що відчуває людина, яка замість повноцінного лікування отримує лише одну таблетку і тане на очах; те, які думки рояться у голові, коли навколо самі лише лікарняні стіни; те, що мають ці люди, крім спілкування одне з одним.

- Виставка відкрилась у день, коли міжнародна спільнота підтримує жертв тортур. Люди, яким присвячено виставку, також є жертвами тортур, тільки тортур легальних – як фізичних, так і душевних. – розповідає художниця.

Фотографує Аліна Ярославська з 2011 року, працює у громадському секторі 10 років, їй не байдужі соціальні теми, тому захоплення фотографією вона також пов’язала зі своєю основною діяльністю. Крім роботи у програмі «Зупинимо туберкульоз в Україні», Аліна керує Кіровоградською обласною благодійною організацією «Відкрите серце».

Виставка працюватиме до 20 липня за адресою: м. Кіровоград, вул.Велика Перспективна (К. Маркса), 60. Вхід вільний.