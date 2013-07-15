У Сваляві у квартирі 5-поверхового будинку згоріли діти

У м. Свалява Закарпатської області під час пожежі в квартирі загинули троє осіб, із них 2 дитини (2009 та 2010 років народження).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Пожежа у квартирі на п’ятому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку виникла вчора, 12 липня, о 18.40.

Підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано о 20-й годині. Її причина встановлюється.