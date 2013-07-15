У Сваляві у квартирі 5-поверхового будинку згоріли діти
08:19, 15 липня 2013Новини регіонів
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Причини встановлюються
У м. Свалява Закарпатської області під час пожежі в квартирі загинули троє осіб, із них 2 дитини (2009 та 2010 років народження).
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Пожежа у квартирі на п’ятому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку виникла вчора, 12 липня, о 18.40.
Підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано о 20-й годині. Її причина встановлюється.
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