У Сваляві у квартирі 5-поверхового будинку згоріли діти

08:19, 15 липня 2013
Новини регіонів
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Причини встановлюються

У м. Свалява Закарпатської області під час пожежі в квартирі загинули троє осіб, із них 2 дитини (2009 та 2010 років народження).

 
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
 
Пожежа у квартирі на п’ятому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку виникла вчора, 12 липня, о 18.40.
 
Підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано о 20-й годині. Її причина встановлюється.
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