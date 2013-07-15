У Криму на дитину впав ліхтарний стовп
08:46, 15 липня 2013Новини регіонів
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Відкрита черепно-мозкова травма
У кримському місті Бахчисарай на дитину впав фрагмент ліхтарного стовпа, хлопчик одержав тяжку травму.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МВС України в Криму, інцидент стався 11 липня у центрі місті.
Правоохоронці знайшли на площі фрагмент стовпа діаметром 12 сантиметрів. На краях труби видно сліди іржі. У 4-річного хлопчика - відкрита черепно-мозкова травма.
"За попередньою інформацією, падіння стовпа сталося через неналежне виконання службових обов`язків посадовими особами комбінату впорядкування Бахчисараю", - зазначається у повідомленні.
Міліція відкрила кримінальне провадження. Розслідування проводиться за ч. 2. ст. 367 Кримінального кодексу України (посадова недбалість, що призвела до тяжких наслідків). Санкція статті - від 2 до 5 років ув`язнення з позбавленням до 3 років права обіймати певні посади.
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