У Криму на дитину впав ліхтарний стовп

У кримському місті Бахчисарай на дитину впав фрагмент ліхтарного стовпа, хлопчик одержав тяжку травму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МВС України в Криму, інцидент стався 11 липня у центрі місті.

Правоохоронці знайшли на площі фрагмент стовпа діаметром 12 сантиметрів. На краях труби видно сліди іржі. У 4-річного хлопчика - відкрита черепно-мозкова травма.

"За попередньою інформацією, падіння стовпа сталося через неналежне виконання службових обов`язків посадовими особами комбінату впорядкування Бахчисараю", - зазначається у повідомленні.

Міліція відкрила кримінальне провадження. Розслідування проводиться за ч. 2. ст. 367 Кримінального кодексу України (посадова недбалість, що призвела до тяжких наслідків). Санкція статті - від 2 до 5 років ув`язнення з позбавленням до 3 років права обіймати певні посади.