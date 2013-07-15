Чернігівщина: 5-й день триває гасіння пожежі на торф'янику
10:21, 15 липня 2013Новини регіонів
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Загрози лісам немає
На Чернігівщині п`ятий день триває гасіння пожежі на торф`янику.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.
Загоряння торфу на площі 2,2 га виникла 11 липня поблизу смт. Замглай Ріпкинського району. За попередніми висновками, причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
Станом на ранок 15 липня ліквідовано пожежу на площі 1,4 га, роботи з гасіння тривають, продовжується горіння окремих осередків на площі 0,8 га. Особовий склад Ріпкинського районного пожежно-рятувального підрозділу працює у двозмінному посиленому варіанті несення служби, йдеться в повідомленні.
Загрози населеним пунктам та лісовим масивам немає, запевнили в ОДА.
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