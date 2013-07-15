У Львові хлопчик отримав тяжкі травми, впавши з гойдалки

У Львові 11-річний хлопчик отримав тяжкі травми після падіння з неналежно облаштованої гойдалки на дитячому майданчику.

Про це сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста Львова.

Як зазначається у повідомленні, трагічний випадок стався «через недбалість працівників комунального підприємства».

Прокуратурою Шевченківського району Львова розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 КК України за фактом службової недбалості посадових осіб одного з комунальних підприємств. «Останні не забезпечили технічного обслуговування дитячого майданчика, як наслідок, через неналежно облаштовану гойдалку важкі травми отримав 11-річний хлопчик. Дитину скеровано на лікування у Львівську міську комунальну дитячу клінічну лікарню, де прооперовано та видалено селезінку», - йдеться у повідомленні.