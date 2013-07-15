У Криму підлітки отримали тяжкі опіки очей на пінній вечірці

В Євпаторії два жителя Запоріжжя віком 13 і 14 років отримали хімічні опіки очей на пінній вечірці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримського управління ДержСНС, інформація про інцидент у диско-барі на пляжі №1 на Сімферопольському шосе надійшла 12 липня.

"У 13-річного хлопчика - опік І ступеня рогівки очей, у 14-річного - опік ІІ ступеня", - зазначається у повідомленні.

Після надання першої меддопомоги в євпаторійській лікарні потерпілих перевели до дитячої лікарні імені Титова у Сімферополі.

Обставини події з`ясовують співробітники міліції.