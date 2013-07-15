Одещина: у ДТП травмовано троє дітей

В Одеській області в дорожньо-транспортній події постраждали 5 осіб, зокрема 3 дітей.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області.

Згідно з повідомленням, 12 липня приблизно о 15.25 33-річний водій автомобіля «ВАЗ-2107», рухаючись по автодорозі «Кучургани – Біляївка – Маяки - Овідіополь» у напрямку смт Овідіополь, відволікся від керування і виїхав за межі проїжджої частини. У результаті сталося перекидання транспортного засобу.

Різні травми одержали водій автомобіля і 4 пасажири - 31-річний чоловік, а також троє хлопчиків: два 9-річних і однорічний.

Усіх потерпілих доставлено до лікарні.