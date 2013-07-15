Львівщина: госпіталізовано 19 іноземних військових

19 іноземних військовослужбовців, які беруть участь у міжнародних навчаннях “Репід Трайдент – 2013” на Львівщині, перебувають на лікуванні у військово-медичному клінічному центрі Західного регіону.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони України.

Причина їх госпіталізації – захворювання, пов’язані зі звиканням до умов місцевого клімату, гострі респіраторні захворювання, незначні вивихи та забої нижніх кінцівок, уточнили в Міноборони.

«Здоров’ю хворих ніщо не загрожує, їхній стан стабільний», - підкреслюється в повідомленні.

Таким чином у Міноборони спростували інформацію деяких ЗМІ про масове харчове отруєння учасників українсько-американського навчання “Репід Трайдент-2013”, наголосивши, що вона не відповідає дійсності.

«При обов’язковому бактеріологічному обстеженні хворих патогенної мікрофлори не виявлено. Найближчим часом госпіталізовані військовослужбовці повернуться у стрій. Українські військові медики продовжують працювати у місці дислокації контингенту навчання», – наголосив начальник військово-медичного клінічного центру Західного регіону полковник медичної служби Іван Гайда.

Він також зазначив, що процес пристосування людського організму до зміни кліматичних умов (адаптація) триває іноді від трьох до п’яти діб.

За даними Міноборони, на даний час учасники навчання “Репід Трайдент – 2013” продовжують виконувати програму заходів у відповідності до розкладу занять.

17 липня розкладом українсько-американського військового навчання “Репід Трайдент – 2013” передбачено проведення активних дій із десантуванням особового складу з гелікоптерів та літаків, а також демонстрація інших можливостей миротворчих підрозділів, інформують в Міністерстві оборони України.

Загалом у навчанні беруть участь близько 1300 військовослужбовців з 19 країн-учасниць.